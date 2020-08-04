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Взрыв в Бейруте повредил посольство России 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Взрыв в Бейруте повредил посольство России
Фото: телеграм-канал Mash
Взрыв в порту ливанской столицы Бейрута повредил здание посольства России. Об этом агентству РИА Новости сообщили в дипмиссии.
Взрывная волна повредила фасад здания. В то же время о пострадавших сотрудниках посольства не сообщается. Дипломаты также не располагают данными о получивших травмы россиянах.
Апокалипсис в Бейруте: в порту прогремел страшный взрыв
Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. По данным СМИ, взорваться также мог бензин, находившийся на складе. Сообщается, что пострадали сотни человек, многие — от осколков стекол. Также появилась информация о первых погибших — пока их 10 человек, сообщает Reuters.
Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП.
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Происшествия , Reuters , Бейрут
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