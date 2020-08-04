Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звук взрыва в Бейруте слышали на Кипре 

РИА Новости и ещё 48 37 минут назад
Звук взрыва в Бейруте слышали на Кипре
Фото: Reuters
Звук мощного взрыва в ливанском Бейруте услышали в столице Кипра Никосии, сообщают журналисты кипрских телеканалов.
Расстояние между Никосией и Бейрутом около 250 километров.

"Взрыв был слышен на Кипре и вызвал беспокойство", — сообщает телеканал Sigma.

Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута. Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. По данным Национального информагентства Ливана, взрыв произошел возле зернохранилищ в порту на складе пиротехники.
Последние новости
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова Рошаль назвал пандемию COVID-19 "репетицией биологической войны" Рошаль назвал пандемию COVID-19 "репетицией биологической войны" Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Происшествия , Африка , Катастрофы , Пожары , Бейрут , Кипр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Видео
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
02:45
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
Шоу-бизнес
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
00:31
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
Происшествия
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
00:11
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение