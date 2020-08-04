Звук взрыва в Бейруте слышали на Кипре 

Звук мощного взрыва в ливанском Бейруте услышали в столице Кипра Никосии, сообщают журналисты кипрских телеканалов.

Расстояние между Никосией и Бейрутом около 250 километров.

"Взрыв был слышен на Кипре и вызвал беспокойство", — сообщает телеканал Sigma.

Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута. Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. По данным Национального информагентства Ливана, взрыв произошел возле зернохранилищ в порту на складе пиротехники.