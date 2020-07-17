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Насильник раздавил жертву трактором 

Артём Кульша 29 минут назад
Жертву группового изнасилования задавили трактором
Фото: Gurinder Osan / AP
Насильник в Индии раздавил свою несовершеннолетнюю жертву и ее мать трактором. Об этом сообщает Daily Mail.
В 2016 году члены семьи погибших убили отца жителя населенного пункта Амапур, штат Уттар Прадеш, Яшвира Раджпута. Двое в настоящее время отбывают лишение свободы в тюрьме за это преступление.
Несколько месяцев назад старшая из погибших обвинила Раджпута и двух его друзей в похищении и изнасиловании ее 17-летней дочери. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту.
Позавчера Раджпут за рулем трактора раздавил мать и дочь, когда они возвращались домой после посещения рынка. Обе скончались на месте, а преступнику удалось скрыться, несмотря на то, что на месте происшествия собралась толпа, требовавшая его ареста.
Согласно версии местной полиции, Раджпут убил женщин в попытке отомстить за убийство отца и избежать тюремного заключения по делу об изнасиловании.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», житель Майкопа Андрей Курников был приговорен к пожизненному лишению свободы за то, что покушался на изнасилование 16-летней девушки, задушил ее фрагментом рыболовной сети и украл у нее смарт-браслет и два смартфона.
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Происшествия , В мире , Изнасилование , МВД , Индия
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