В деле Ефремова может появиться еще одна потерпевшая

Гражданская жена погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым Ирина Стерхова заявила, что следствие игнорирует её. Женщина, с которой Сергей Захаров прожил последние 22 года, оказалась не посвящена в детали громкого дела. По её словам, она больше других зависела от Сергея и заслуживает стать главной потерпевшей в деле.

Потерпевшей меня не хотят признать. Хотя в законе прописано, что потерпевшими могут являться не только официальные родственники, но и близкие лица. Есть такой пункт в законе. Почему меня не признают? Неужели у прокуратуры россыпь золота высыплется, если они меня введут в дело? — сетует Ирина.

Женщина признаётся, что Сергей и его официальная жена уже давно не считали себя обязанными друг другу. Супруги не жили вместе, однако Захаров ездил к семье в Рязань раз в два месяца и привозил заработанное в Москве . Она считает, что как никто другой заслуживает получения компенсации, ведь дети Сергея совсем взрослые и сами могут обеспечить себя.

Когда сейчас говорят, что дети Сережи потеряли кормильца —глупости. У него взрослые сыновья, всем четвёртый десяток идет. Они самостоятельные люди. А я потеряла кормильца. Я находилась на содержании у Серёжи. Если уже по-честному говорить на эту щекотливую тему, то потеряла кормильца, как раз я, — отметила она в интервью «Московскому комсомольцу».

Она пояснила, что дети всегда сидели у Захарова на шее. Его старший сын Валерий постоянно звонил и просил у отца денег. Как подчёркивает Ирина, ей оставалось только мириться с таким положением дел.

Адвокат Ирины Вадим Никулин подтвердил слова Стерховой. Он отметил, что они давно бьются, чтоб женщину признали потерпевшей, однако пока всё безуспешно. Следствие не хочет принимать во внимание тот факт, что последние годы Захаров жил именно со Стерховой.

Жалобы писали во все вышестоящие инстанции, ждём результата прокурорской проверки. Но, кажется, прокуроры ничего не делают, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, — пожаловался он.

Он пояснил, что уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено, что потерпевшими по делам, где есть погибшие, могут являться близкие родственники, а также близкие лица. Таким близким лицом, по его мнению, и является Ирина. Защитник также добавил, что Ирину также не стали допрашивать как свидетеля, хотя именно она первая приехала в больницу, когда Сергей был ещё жив.

Она фактически до последнего находилась с погибшим. Общалась с врачом, с друзьями Ефремова, которые приехали в стационар и предлагали помощь. Однако, следователь подсчитал, что это не имеет отношение к делу, — заключил он.

Госдуму, По его словам, сдаваться так просто они на намерены. Всего они со Стерховой отправили порядка десяти жалоб — в Генпрокуратуру, Совет Федерации Администрацию президента , однако ответов пока не последовало.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. По некоторым данным, общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей, писал NEWS.ru.