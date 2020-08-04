Убийцу милиционеров в 90-х арестовали в Москве

Чертановский суд Москвы арестовал подозреваемого в двойном убийстве милиционеров, совершенном в 1995 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Олегу Бабаеву до 1 сентября. В суде мужчина заявил, что с 1995 по 2015 год проживал в Азербайджане. Там он был приговорен к 13 годам лишения свободы за разбой. 30 марта 2015 года его департировали в Россию.

3 августа Следственный комитет России сообщил о раскрытии преступления, совершенного 25 лет назад. 2 августа был задержан подозреваемый 1971 года рождения. Бабаеву на момент совершения убийства было 24 года. Он сменил имя и стал Павлом Уловским, но после возвращения в Россию его задержали.

10 июня 1995 года в Булатниковском проезде была обнаружена припаркованная машина, внутри которой находились мертвые сотрудники вневедомственной охраны милиции. Младший сержант Александр Козырев и рядовой Григорий Александров были убиты выстрелом в голову. Служебное оружие, документы и личные вещи преступник не забрал.