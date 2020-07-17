Адвокат призвал допросить чешского знакомого Сафронова 

Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова считает, что следствию необходимо допросить в рамках уголовного дела гражданина Чехии Мартина Лариша, которого ряд СМИ назвали кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

“Если следствие считает, что именно Лариш завербовал Ивана в 2012 году и получил от него секретные сведения в 2017-ом, то пусть его допросят в качестве свидетеля, это необходимо сделать. Речь ведь о том, что следствие должно иметь некоторые доказательства, а не просто безосновательно вешать ярлыки”, — рассказал адвокат.

Павлов пояснил, что такой допрос может пройти безопасно для Лариша, если он случится на территории Чехии.

“Допросить его можно в рамках договора о правовой помощи между Чехией и Россией, допросить его можно в Чехии, без риска стать обвиняемым на территории РФ в шпионаже”, — заключил собеседник агентства.

До этого Павлов заявлял, что, по данным имеющегося в материалах дела письма из Службы внешней разведки РФ, Сафронов якобы передавал секретные сведения неназванному, неизвестному иностранцу, работающему на чешскую разведку. При этом фамилия Лариша в деле не упоминается.

Ранее интернет-издание "Проект" обнаружило, что у Сафронова имелся знакомый из Чехии Мартин Лариш, некоторое время он работал в России журналистом. Позже в СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе появилась информация, что Лариш — кадровый сотрудник спецслужб Чехии.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.