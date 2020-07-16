Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погибшая во время липосакции девушка была опытным стоматологом 

News.ru 1 час назад
Трагедия в клинике: стала известна личность погибшей
Фото: depositphotos.com
Стало известно о личности девушки, погибшей во время процедуры липосакции в частной клинике.
Как сообщает телеканал «360», умершая на операционном столе сама работала врачом. Она была опытным стоматологом в одной из клиник подмосковного города Дзержинского.
Её коллеги находятся в шоке от произошедшего. По их словам, она легла на плановую операцию, в субботу к ней уже была запись пациентов.
В самой клинике, где произошла трагедия, пациентов временно не принимают. Учреждение сейчас закрыто.
Как писал NEWS.ru, погибшей пациентке было 35 лет, она хотела удалить лишний жир. Никаких противопоказаний к процедуре медики не усмотрели, женщина перед этим сдала все анализы. Операция шла под общим и местным наркозом. Состояние клиентки резко ухудшилось после пяти часов процедуры. Её пытались привести в себя дефибриллятором, но через 15 минут пациентке вновь стало хуже. Медики вызвали скорую, а сами оказывали женщине помощь на месте. Однако девушка умерла ещё до приезда реаниматологов.
Сейчас в клинике работают представители Следственного комитета. Им предстоит выяснить, соблюдала ли клиника все необходимые требования по предоставлению услуг.
News.ru: последние новости
СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала В лесах Подмосковья дважды за неделю находят человеческие останки В лесах Подмосковья дважды за неделю находят человеческие останки Суд оставил под арестом Сергея Фургала Суд оставил под арестом Сергея Фургала
Комментарии 7
Происшествия , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
В Баку протестующие ворвались в здание парламента
В Баку протестующие ворвались в здание парламента
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение