Детей унесло на надувном матрасе по Волге

Сызрани Самарской области спасателям удалось найти и эвакуировали троих детей, которых унесло на надувном матрасе от берега во время купания на Волге.

Согласно данным пресс-службы областного главка МЧС, инцидент произошел около 17.25 (по местному времени). Трое мальчиков 2006, 2006 и 2007 годов рождения, купаясь на надувном матрасе без присмотра взрослых, убыли унесены течением от берега в акваторию Волги в районе Райковских островов в Сызрани.

— Спасатели их эвакуировали … В результате происшествия погибших и пострадавших нет, — передают РИА "Новости" слова ведомства.

Также сообщается, что дети в медицинской помощи не нуждались.

Также в ведомстве напомнили, что родителям необходимо следить за детьми во время их отдыха у воды, а также избегать купания в неподготовленных для этого местах.