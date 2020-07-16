Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Троих детей унесло на надувном матрасе по Волге 

Vse42.ru и ещё 3 1 час назад
Детей унесло на надувном матрасе по Волге
Фото: Vse42.ru
В Сызрани Самарской области спасателям удалось найти и эвакуировали троих детей, которых унесло на надувном матрасе от берега во время купания на Волге.
Согласно данным пресс-службы областного главка МЧС, инцидент произошел около 17.25 (по местному времени). Трое мальчиков 2006, 2006 и 2007 годов рождения, купаясь на надувном матрасе без присмотра взрослых, убыли унесены течением от берега в акваторию Волги в районе Райковских островов в Сызрани.
— Спасатели их эвакуировали … В результате происшествия погибших и пострадавших нет, — передают РИА "Новости" слова ведомства.
Также сообщается, что дети в медицинской помощи не нуждались.
Также в ведомстве напомнили, что родителям необходимо следить за детьми во время их отдыха у воды, а также избегать купания в неподготовленных для этого местах.
Vse42.ru: последние новости
"Он никого не убивал": Жириновский заступился за подозреваемого в организации убийств Фургала "Он никого не убивал": Жириновский заступился за подозреваемого в организации убийств Фургала Медики выявили почти 750 тысяч случаев заражения COVID-19 в РФ Медики выявили почти 750 тысяч случаев заражения COVID-19 в РФ Грибники обнаружили скелет человека в подмосковном лесу Грибники обнаружили скелет человека в подмосковном лесу
Происшествия , РИА Новости , Самарская Область , Сызрань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заробитчане едут домой: Польша избавляется от украинцев
Заробитчане едут домой: Польша избавляется от украинцев
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Авербух строит новый особняк для Арзамасовой
Авербух строит новый особняк для Арзамасовой
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение