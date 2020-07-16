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Два дня с трупами: как сибиряк расправился с собутыльниками 

Газета.Ru 1 час назад
Россиянин два дня жил с телами убитых друзей
Фото: Газета.Ru
59-летний житель одного из поселков Новосибирской области подозревается в убийстве 79-летнего мужчины и 40-летней женщины. Во время застолья между приятелями произошел конфликт, в результате которого предполагаемый злоумышленник забил молотком и зарезал друзей. Тела остались лежать в квартире — мужчину задержали после того, как он проговорился об этом матери.
В Новосибирской области 59-летний местный житель арестован по подозрению в убийстве двух человек — с телами жертв он жил в течение двух дней. Об этом сообщили в регионального Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия произошла 12 июля 2020 года в одной из квартир рабочего поселка Линево. В тот день предполагаемый злоумышленник выпивал в компании 79-летнего мужчины и 40-летней женщины. В ходе застолья между приятелями произошел конфликт.
Разозлившись, сибиряк схватил нож и молоток. Сначала он нанес удары по голове и шее собутыльнице, а затем расправился с пенсионером. Впоследствии медики диагностируют у жертв переломы черепа и резанные раны.
В течение двух дней мужчина проживал вместе с трупами. Однако спустя некоторое время проговорился матери о совершенном преступлении. Узнав об убийстве, она позвонила в правоохранительные органы.
Предполагаемого злоумышленника арестовали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». На данный момент следователями назначены судебно-медицинская, биологическая и психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование дела продолжается.
Похожая история произошла и в Красноярске. Там под суд пойдет 22-летний местный житель, который убил 28-летнюю сожительницу и ее двухлетнюю дочь, после чего ограбил квартиру.
По версии следствия, трагедия произошла вечером 17 сентября 2019 года на улице Воронова в Советском районе Красноярска. В тот день пьяный мужчина поссорился с гражданской супругой, после чего, разозлившись, задушил ее и ребенка.
Затем злоумышленник похитил имевшиеся в квартире вещи и продал их, потратив деньги на личные нужды.
После убийства красноярец жил в квартире с телами погибших. При этом на все вопросы родственников об их местонахождении сообщал, что они вышли на прогулку и поэтому не могут подойти к телефону — на SMS-сообщения в их адрес он отвечал сам.
Спустя неделю в полицию обратилась соседка пары и сообщила, что из квартиры идет сильный трупный запах. Мужчина был задержан. В ходе допросов он пытался ввести следствие в заблуждение, называя мотивом убийства ревность: подозреваемый говорил, что незадолго до расправы увидел сожительницу с другим мужчиной, и это якобы толкнуло его на убийство, а от ребенка решил избавиться, так как тот стал свидетелем преступления.
Однако позже выяснилось, что злоумышленник был должен женщине деньги, испытывал финансовые трудности, при этом нигде не работал. Эти обстоятельства приводили к частым ссорам. Итогом стало заявление сожительницы о расставании и требование вернуть ей долг в 210 тыс. рублей, а также автомобиль, который женщина дала красноярцу во временное пользование.
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 162 УК РФ. В ведомстве пояснили, что расследование в отношении 22-летнего обвиняемого завершено и в настоящее время направлено в суд.
В Перми 40-летнего мужчину уже отправили в тюрьму за аналогичное преступление. По данным СК, злоумышленник забил супругу до смерти. После этого он в период с августа по октябрь 2019 года жил с телом жены.
«Подсудимый поставил рядом с трупом вентилятор, чтобы из комнаты выдувало запах разлагающегося тела. Он нанес тональный крем на лицо женщины в местах, где были у нее повреждения.
На восьмой день, как рассказал подсудимый, по периметру тела он насыпал стиральный порошок. Это он сделал для того, чтобы тело не кусали тараканы», — пояснили в местной прокуратуре.
Также, чтобы скрыть запах, мужчина натирал останки жены приправами. Однако это не помогло, спустя три месяца соседи почувствовали запах и вызвали полицию. Своей вины мужчина не признал. В ходе допросов он заявил, что супруга умерла своей смертью. А он якобы боялся вызвать полицию, опасаясь навлечь подозрения на себя.
«Эксперт исключил возможность образования телесных повреждений в результате падения. У погибшей обнаружили закрытую череповедение мужчины было подозрительным. Он фактически сам себя изолировал в этом помещении», — добавили в надзорном ведомстве.
В итоге пермяка признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Известно, что ранее он уже был судим по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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Происшествия , Статьи , СКР , МВД , ФСИН , Новосибирская Область
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