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Российскую журналистку заставили раздеться в суде 

Lenta.ru и ещё 2 54 минуты назад
Российская журналистка Алина Дидковская, работающая в «Ведомостях», рассказала в Facebook, что перед входом в здание Московского городского суда ее заставили раздеться. Сотрудникам учреждения не понравилась футболка корреспондентки, на которой была надпись «Свободу Ивану Сафронову».
По словам Дидковской, она пришла в суд в майке и плаще. На входе от нее потребовали снять футболку, отдать ее и застегнуть плащ. «Просто застегнуть плащ и закрыть майку не разрешили. В итоге сижу в суде в плаще на голое тело. Очень странные ощущения», — описала журналистка.
Надпись на ее футболке посвящена советнику госкорпорации «Роскосмос» и бывшему журналисту «Коммерсанта» Ивану Сафронову. Он был арестован на два месяца по делу о госизмене. Он содержится в СИЗО «Лефортово». Сотрудники ФСБ считают, что Сафронов был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и в 2017-м выполнял их задание. В Мосгорсуде проходила апелляция на арест советника, она не была удовлетворена.
В поддержку Сафронова выступал ряд российских журналистов, в том числе те, кто состоит в кремлевском пуле. Бывшие коллеги охарактеризовали его как честного человека и патриота, а также призвали раскрыть детали его дела. Кроме того, несогласные с его арестом проводили одиночные пикеты. Выходивших на акции задерживала полиция.
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Комментарии 2
Происшествия , Видео , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , Ведомости
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