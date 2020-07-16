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Суд решил судьбу Сафронова 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова
Фото: РИА Новости
Сегодня Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова и признал его законным. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», 7 июля стало известно о задержании Сафронова по подозрению в работе на специальные службы Чехии. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов свою вину не признает и связывает уголовное преследование с журналисткой деятельностью.
Сегодня суд подтвердил законность ареста Сафронова.
«Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья Наталья Коновалова.
Процесс прошел в закрытом режиме. Защита настаивала на изменении Сафронову меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
По словам адвоката Ивана Павлова, которые привела газета «Коммерсант», в ходе заседания следователи впервые представили материалы дела, содержащие государственную тайну,
«Следователь впервые показал защитникам и суду материалы, содержащие гостайну, но разглашать ее мы не можем. Это материалы оперативно-разыскной деятельности, которые были получены на Сафронова», — рассказал он.
При этом защитник пояснил, что суд удалил адвоката Данила Никифорова за отказ давать подписку о неразглашении гостайны.
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Комментарии
Происшествия , Наталья Коновалова , Иван Сафронов , Роскосмос , Мосгорсуд , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
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