Мосгорсуд признал законным арест Сафронова

Как сообщал «Рамблер», 7 июля стало известно о задержании Сафронова по подозрению в работе на специальные службы Чехии. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов свою вину не признает и связывает уголовное преследование с журналисткой деятельностью.

Сегодня суд подтвердил законность ареста Сафронова.

«Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья Наталья Коновалова.

Процесс прошел в закрытом режиме. Защита настаивала на изменении Сафронову меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

По словам адвоката Ивана Павлова, которые привела газета «Коммерсант», в ходе заседания следователи впервые представили материалы дела, содержащие государственную тайну,

«Следователь впервые показал защитникам и суду материалы, содержащие гостайну, но разглашать ее мы не можем. Это материалы оперативно-разыскной деятельности, которые были получены на Сафронова», — рассказал он.

При этом защитник пояснил, что суд удалил адвоката Данила Никифорова за отказ давать подписку о неразглашении гостайны.