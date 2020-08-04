Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции

В деле об избиении украинской топ-модели Дарьи Кирилюк на турецком пляже появился свидетель, пишет «ИноСМИ». Турецкое издание Hürriyet сообщило
, что в день избиения в полицию обратился гражданин Турции
, ставший очевидцем избиения модели.
Фото: @dariakyryliuk@dariakyryliuk
По его словам, он из окон своего дома видел, как между Кирилюк и ее молодым человеком Бараном Гюнешем, с которым она арендовала коттедж, произошла ссора. Потом бойфренд модели избил ее.
Эту информацию подтверждают показания администрации пляжа Момо. Там сообщили, что конфликт между Кирилюк и ее молодым человеком начался на пляже и продолжился на территории домовладения, где влюбленные арендовали коттедж.
Ссора и избиение попали на видеокамеры, данные уже переданы полиции.
Сама Кирилюк не собирается отказываться от своих слов и называет версию администрации пляжа безумной.
Тем временем, пляж Момо сегодня закрыли на 15 дней за несоблюдение правил социальной дистанции и угрозы общественному здоровью.
Как писал «Рамблер», 2 августа Дарья Кирилюк заявила в соцсетях, что ее с друзьями избила охрана пляжа Момо на турецком курорте Чешме. Она разместила фотографию с окровавленным лицом и заявила, что обратилась в полицию.