Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции

В деле об избиении украинской топ-модели Дарьи Кирилюк на турецком пляже появился свидетель, пишет «ИноСМИ». Турецкое издание Hürriyet сообщило , что в день избиения в полицию обратился гражданин Турции , ставший очевидцем избиения модели.

Фото: @dariakyryliuk @dariakyryliuk

По его словам, он из окон своего дома видел, как между Кирилюк и ее молодым человеком Бараном Гюнешем, с которым она арендовала коттедж, произошла ссора. Потом бойфренд модели избил ее.

Эту информацию подтверждают показания администрации пляжа Момо. Там сообщили, что конфликт между Кирилюк и ее молодым человеком начался на пляже и продолжился на территории домовладения, где влюбленные арендовали коттедж.

Ссора и избиение попали на видеокамеры, данные уже переданы полиции.

Сама Кирилюк не собирается отказываться от своих слов и называет версию администрации пляжа безумной.

Тем временем, пляж Момо сегодня закрыли на 15 дней за несоблюдение правил социальной дистанции и угрозы общественному здоровью.