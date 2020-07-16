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Адвокаты Сафронова заявили об установленной за ними слежкой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
За адвокатами Сафронова установлена слежка
Фото: РИА Новости
Оперативники установили наружное наблюдение минимум за двумя адвокатами советника гендиректора Роскосмоса и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сообщил один из его адвокатов Иван Павлов.
«Как минимум наружное наблюдение установлено за мной и Евгением Смирновым. Я стараюсь не обращать внимания», — передает ТАСС слова Павлова, добавившего, что, по всей видимости, наблюдение осуществляют оперативники ФСБ.
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.
13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.
Напомним, ранее в четверг за Сафронова поручились более 20 руководителей СМИ и общественных деятелей.
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Происшествия , Общество , Иван Павлов , Иван Сафронов , Евгений Смирнов , ФСБ , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , НАТО , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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