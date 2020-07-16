За адвокатами Сафронова установлена слежка

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«Как минимум наружное наблюдение установлено за мной и Евгением Смирновым. Я стараюсь не обращать внимания», — передает ТАСС слова Павлова, добавившего, что, по всей видимости, наблюдение осуществляют оперативники ФСБ.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО . Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово» . По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Напомним, ранее в четверг за Сафронова поручились более 20 руководителей СМИ и общественных деятелей.