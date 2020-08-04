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В столичном метро найден мертвый человек в инвалидной коляске 

Павел Тиунов и ещё 2 12 минут назад
В метро Москвы нашли мертвого мужчину
Фото: ТАСС
В московском метро правоохранители обнаружили мертвого мужчину в инвалидном кресле, сообщает «Мослента» со ссылкой на источник в силовых структурах. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле скончавшегося не обнаружено.
Изначально в правоохранительные органы поступил звонок о том, что в переходе со станции «Римская» на станцию «Площадь Ильича» найден труп. Прибывшие по месту вызова полицейские обнаружили мужчину без признаков жизни, сидящего в инвалидной коляске.
В настоящее время устанавливается личность умершего. По предварительным данным, смерть человека наступила в результате естественных причин. Следователи заявили о проведении доследственной проверки, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в оросительном канале в Волгоградской области в утонувшем автомобиле Renault Logan были найдены пять трупов: двух мужчин и трех женщин. Следователи полагают, что водитель машины не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в канал.
Комментарии
Происшествия , МВД , Мослента
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