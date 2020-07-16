Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат рассказал, кто передал ФСБ информацию о Сафронове 

BFM.RU и ещё 6 1 час назад
Стало известно об источнике ФСБ в деле Сафронова
Фото: РИА Новости
Генерал Службы внешней разведки (СВР) стал источником данных о бывшем журналисте Иване Сафронове, переданных ФСБ. Об этом рассказал адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов. Он напомнил, что ФСБ получила сведения о том, что Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну. При этом, в материалах дела не указана фамилия генерала СВР.
Уголовное дело бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» о госизмене ведут десять следователей ФСБ под руководством Александра Чабана. Ранее он расследовал дело о госизмене физика Виктора Кудрявцева, сообщает «Интерфакс».
16 июля Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на арест Сафронова. Ходатайство защиты о проведении этого заседания в открытом режиме суд отклонил.
Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве, его обвинили в госизмене. Суд арестовал его на 2 месяца.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
BFM.RU: последние новости
Суд оставил в СИЗО на три месяца еще одного фигуранта дела хабаровского губернатора Суд оставил в СИЗО на три месяца еще одного фигуранта дела хабаровского губернатора Мосгорсуд оставил губернатора Хабаровского края Фургала в «Лефортово» Мосгорсуд оставил губернатора Хабаровского края Фургала в «Лефортово» Навальный сообщил о вызове на допрос в Следственный комитет Навальный сообщил о вызове на допрос в Следственный комитет
Происшествия , Общество , Виктор Кудрявцев , Иван Павлов , Александр Чабан , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , Мосгорсуд , Интерфакс , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
СС «Галичина» назвали трагедией Украины
СС «Галичина» назвали трагедией Украины
Видео
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение