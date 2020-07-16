Стало известно об источнике ФСБ в деле Сафронова

Генерал Службы внешней разведки (СВР) стал источником данных о бывшем журналисте Иване Сафронове, переданных ФСБ. Об этом рассказал адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов. Он напомнил, что ФСБ получила сведения о том, что Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну. При этом, в материалах дела не указана фамилия генерала СВР.
Уголовное дело бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» о госизмене ведут десять следователей ФСБ под руководством Александра Чабана. Ранее он расследовал дело о госизмене физика Виктора Кудрявцева, сообщает «Интерфакс».
16 июля Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на арест Сафронова. Ходатайство защиты о проведении этого заседания в открытом режиме суд отклонил.
Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве, его обвинили в госизмене. Суд арестовал его на 2 месяца.