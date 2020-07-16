Стало известно об источнике ФСБ в деле Сафронова

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Генерал Службы внешней разведки (СВР) стал источником данных о бывшем журналисте Иване Сафронове , переданных ФСБ . Об этом рассказал адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов . Он напомнил, что ФСБ получила сведения о том, что Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну. При этом, в материалах дела не указана фамилия генерала СВР.

16 июля Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на арест Сафронова. Ходатайство защиты о проведении этого заседания в открытом режиме суд отклонил.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве, его обвинили в госизмене. Суд арестовал его на 2 месяца.