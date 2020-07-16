Задушил и спрятал: подробности гибели школьницы

В Руднянском районе Волгоградской области утром 16 июля была найдена убитой пропавшая без вести трое суток назад 16-летняя школьница Дарина. Как уже сообщала Провинция.ру, девочка-подросток вместе с мамой и маминым мужем приехала погостить к бабушке в село Сосновка. Несовершеннолетняя пропала поздно вечером в понедельник, 13 июля: уехала с 22-летним парнем кататься на мотоцикле и домой не вернулась.

В полицию об исчезновении Дарины семья заявила только через сутки. Парень, который видел ее последним, уверял, что ночью километрах в пяти от села у него сломался мотоцикл. Он остался чинить транспортное средство, а Дарина пошла домой пешком. Но все оказалось не так.

«В ходе расследования удалось получить неопровержимые доказательства причастности молодого человека к преступлению, под давлением которых он признался в содеянном и указал место сокрытия убитой, которую он задушил, а затем спрятал тело в местном скотомогильнике», — сообщается 16 июля на официальном сайте следственного управления СКР по Волгоградской области.

Уточняется, что причиной расправы над несовершеннолетней стал внезапный конфликт. Была ли девушка изнасилована — покажет экспертиза. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать об его аресте.

О том, как искали Дарину и какие версии ее исчезновения выдвигались — можно прочитать здесь.