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Тело Дарины убийца спрятал в скотомогильнике: подробности гибели школьницы под Волгоградом 

Провинция.ру 1 час назад
Задушил и спрятал: подробности гибели школьницы
Фото: depositphotos.com
В Руднянском районе Волгоградской области утром 16 июля была найдена убитой пропавшая без вести трое суток назад 16-летняя школьница Дарина. Как уже сообщала Провинция.ру, девочка-подросток вместе с мамой и маминым мужем приехала погостить к бабушке в село Сосновка. Несовершеннолетняя пропала поздно вечером в понедельник, 13 июля: уехала с 22-летним парнем кататься на мотоцикле и домой не вернулась.
В полицию об исчезновении Дарины семья заявила только через сутки. Парень, который видел ее последним, уверял, что ночью километрах в пяти от села у него сломался мотоцикл. Он остался чинить транспортное средство, а Дарина пошла домой пешком. Но все оказалось не так.
«В ходе расследования удалось получить неопровержимые доказательства причастности молодого человека к преступлению, под давлением которых он признался в содеянном и указал место сокрытия убитой, которую он задушил, а затем спрятал тело в местном скотомогильнике», — сообщается 16 июля на официальном сайте следственного управления СКР по Волгоградской области.
Уточняется, что причиной расправы над несовершеннолетней стал внезапный конфликт. Была ли девушка изнасилована — покажет экспертиза. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать об его аресте.
О том, как искали Дарину и какие версии ее исчезновения выдвигались — можно прочитать здесь.
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Происшествия , СКР , Волгоград , Волгоградская Область
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