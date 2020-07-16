Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши 

США полицейские задержали исполнительницу хита Savage. 25-летняя рэперша Megan Thee Stallion и ее 27-летний коллега по сцене Tory Lanez, а также еще одна женщина были задержаны в Голливуде после сообщений о стрельбе. При этом участники инцидента были одеты в купальные костюмы и возвращались с вечеринки.

Стражи порядка окружили автомобиль хип-хоп исполнителя, после чего все находящиеся в нем люди были вынуждены выйти и лечь на землю. Первоначально восходящая звезда заявляла, что в отношении нее было совершено преступление, но позже заверила, что получила раны, наступив на стекло. Девушку доставили в больницу. Сообщается также, что в машине рэпера был обнаружен пистолет.