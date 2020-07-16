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Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
В петербургском метро девушка-аниматор устроила «шоу» с новогодним «дождиком». Из-за негабаритного багажа работники подземки попытались не пустить пассажирку, после чего та закатила скандал.
Разъяренная девушка стала разбрасывать мишуру, выкрикивая при этом, что ее запомнят надолго. В итоге ей все же удалось попасть на станцию. Таща за собой громадный мешок с реквизитом, взбешенная пассажирка назвала все произошедшее адом.
Как выяснилось позднее, героиня ролика, снятого очевидцами, на протяжении десяти лет занимается организацией детских праздников, и весь реквизит она перевозит на метро. Девушка заявила, что часто сталкивается с подобными ситуациями в общественном транспорте.
Происшествия , Видео
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