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В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке 

РИА Новости и ещё 1 20 минут назад
В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
Фото: © Тункинский национальный парк
Лесной пожар в Тункинском нацпарке Бурятии, действовавший с воскресенья, ликвидирован, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
"За прошедшие сутки проводились работы по тушению трех лесных пожаров на общей площади 1459 гектаров. Два лесных пожара в Тункинском нацпарке и Хоринском районе, возникшие из-за грозы, ликвидированы", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что пожар в нацпарке действовал с 12 июля. На утро пятницы в республике тушат лесной пожар в Забайкальском нацпарке на площади 1456 гектаров. На тушении работает 144 человека.
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Происшествия , Пожары , Пожар в Красноярске , Республика Бурятия
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