В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке 

Лесной пожар в Тункинском нацпарке Бурятии , действовавший с воскресенья, ликвидирован, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки проводились работы по тушению трех лесных пожаров на общей площади 1459 гектаров. Два лесных пожара в Тункинском нацпарке и Хоринском районе, возникшие из-за грозы, ликвидированы", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что пожар в нацпарке действовал с 12 июля. На утро пятницы в республике тушат лесной пожар в Забайкальском нацпарке на площади 1456 гектаров. На тушении работает 144 человека.