В Бурятии локализовали пожар в Тункинском нацпарке 

Пожар в Тункинском нацпарке Бурятии локализован на площади полтора гектара, площадь пожара в Забайкальском нацпарке продолжает увеличиваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

В среду утром площадь пожара в Забайкальском нацпарке составляла 1427 гектаров.

"Полтора гектара в Тункинском нацпарке локализованы, 1444 гектара в Забайкальском нацпарке тушат", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки проводились работы по тушению четырех лесных пожаров в Северо-Байкальском районе, Тункинском и Забайкальском нацпарках. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1461 гектар, 1444 из которых — на территории Забайкальского нацпарка. Два лесных пожара, возникшие из-за грозы, в Северо-Байкальском районе ликвидированы.

На тушении работают 144 человека. В республике продолжается действие особого противопожарного режима.