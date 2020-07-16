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В Бурятии локализовали пожар в Тункинском нацпарке 

РИА Новости 58 минут назад
В Бурятии локализовали пожар в Тункинском нацпарке
Фото: © РИА Новости / Георгий Зимарев
Пожар в Тункинском нацпарке Бурятии локализован на площади полтора гектара, площадь пожара в Забайкальском нацпарке продолжает увеличиваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В среду утром площадь пожара в Забайкальском нацпарке составляла 1427 гектаров.
"Полтора гектара в Тункинском нацпарке локализованы, 1444 гектара в Забайкальском нацпарке тушат", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки проводились работы по тушению четырех лесных пожаров в Северо-Байкальском районе, Тункинском и Забайкальском нацпарках. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1461 гектар, 1444 из которых — на территории Забайкальского нацпарка. Два лесных пожара, возникшие из-за грозы, в Северо-Байкальском районе ликвидированы.
На тушении работают 144 человека. В республике продолжается действие особого противопожарного режима.
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Происшествия , Пожары , РИА Новости , Республика Бурятия
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