В подмосковном поселке Кратово десятиклассник Иван Бережной спас тонущего в пруду подростка. Иван находился со своими друзьями на берегу водоема, когда увидел в воде человека, которому была необходима помощь. По словам самого героя, они с друзьями сначала не поняли, "прикалывается" утопающий или действительно тонет. Когда Иван убедился, что это не шутка, то сразу же скинул с себя лишнюю одежду и бросился в воду. Тонущего подростка удалось выловить за волосы уже под водой и без сознания. Иван вытащил его на берег и откачивал до тех пор, пока тот не пришел в сознание.
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия , Видео , Кратово
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