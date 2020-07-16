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Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Москве четверых акушеров-гинекологов обвиняют в торговле детьми. По данным следствия, врачи самостоятельно подбирали суррогатных матерей, вели их беременность и принимали роды. После этого младенцев продавали. Вся схема вскрылась полгода назад, когда в городе Одинцово в одной из квартир был найден мертвый младенец с серьезным заболеванием. От малыша отказались и суррогатная мать и приемные родители, в итоге он умер, не получив должной медицинской помощи. Теперь спустя 6 месяцев найдены виновные в смерти младенца и организации человеческой фермы. Скорее всего новорожденных продавали в основном в Китай.
Происшествия , Видео , Москва
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