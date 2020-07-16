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В Москве женщина умерла после операции по липосакции 

РИА Новости и ещё 4 55 минут назад
В Москве женщина умерла после липосакции
Фото: РИА Новости
Следователи выяснят причины гибели женщины после операции по липосакции в одном из медицинских центров на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
"По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.
По предварительным данным, женщина 1985 года рождения обратилась в частную медклинику на севере столицы, чтобы сделать липосакцию, однако после процедуры она скончалась в операционном отделении.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти".
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, у женщины остановилось сердце, когда врачи начали выводить ее из-под наркоза.
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Происшествия , Юлий Иванов , СКР , Москва
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