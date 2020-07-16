В Москве женщина умерла после липосакции

"По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.

По предварительным данным, женщина 1985 года рождения обратилась в частную медклинику на севере столицы, чтобы сделать липосакцию, однако после процедуры она скончалась в операционном отделении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти".

Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, у женщины остановилось сердце, когда врачи начали выводить ее из-под наркоза.