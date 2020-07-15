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Суд арестовал трех фигурантов дела Абызова по обвинению в коммерческом подкупе 

ТАСС 2 часа назад
Суд арестовал трех фигурантов «дела Абызова»
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу до 14 сентября бывших топ-менеджеров компании "СИБЭКО" Руслана Власова, Яну Балан, Оксану Роженкову, обвиняемых в коммерческом подкупе в рамках дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Ходатайство следователя об избрании Власову, Балан, Роженкову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено Басманным судом", — сказала собеседница агентства.
Следственный комитет в среду направил в суд ходатайства об аресте четверых новых фигурантов дела Абызова — менеджеров "СИБЭКО" Руслана Власова, а также директора ООО "Ру-Ком" Олега Серебренникова. В отношении Серебренникова суд принял решение о продлении задержания на 72 часа для предоставления защите времени на подготовку медицинских справок.
Четверым фигурантами предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ, Серебренникову — по ч. 4 ст. 204 УК РФ.
По версии следствия, Абызов был организатором легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и к коммерческому подкупу. Следствие заявляет, что выявило новых соучастников преступной группы, среди которых бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-ком" Олег Серебренников.
По версии следствия, в 2014 году Абызов и его предполагаемые сообщники в составе организованной группы похитили денежные средства компаний "СИБЭКО" и РЭС на общую сумму 4 млрд рублей. Следствие считает, что похищенные средства участники группы вывели из России и поместили на рублевых счетах в банках на территории Республики Кипр.
В 2017 году Абызов, занимая должность министра, фактически оставался владельцем контрольного пакета акций АО "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему офшорные компании. При этом сведения о своем имущественном положении, в нарушение антикоррупционного законодательства, он скрывал. Как отметила представитель СК Россиии Оксана Петренко, желая продать этот пакет акций, Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Власову, Балан и Роженковой, которые скрытно от акционеров, контролирующих органов и работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности "СИБЭКО", в том числе финансового характера.
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Комментарии
Происшествия , Оксана Петренко , Олег Серебренников , Абызов Михаил Анатольевич , Яна Балан , Сибэко , СКР , Москва
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