Суд арестовал трех фигурантов «дела Абызова»

"Ходатайство следователя об избрании Власову, Балан, Роженкову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено Басманным судом", — сказала собеседница агентства.

Следственный комитет в среду направил в суд ходатайства об аресте четверых новых фигурантов дела Абызова — менеджеров "СИБЭКО" Руслана Власова, а также директора ООО "Ру-Ком" Олега Серебренникова . В отношении Серебренникова суд принял решение о продлении задержания на 72 часа для предоставления защите времени на подготовку медицинских справок.

Четверым фигурантами предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ, Серебренникову — по ч. 4 ст. 204 УК РФ.

По версии следствия, Абызов был организатором легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и к коммерческому подкупу. Следствие заявляет, что выявило новых соучастников преступной группы, среди которых бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-ком" Олег Серебренников.

По версии следствия, в 2014 году Абызов и его предполагаемые сообщники в составе организованной группы похитили денежные средства компаний "СИБЭКО" и РЭС на общую сумму 4 млрд рублей. Следствие считает, что похищенные средства участники группы вывели из России и поместили на рублевых счетах в банках на территории Республики Кипр.