В Долгопрудном потушили пожар на обувном складе 

Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области удалось полностью потушить почти спустя сутки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

"В 21:55 объявлена полная ликвидация пожара", — сказала собеседница агентства.

Информация о пожаре на обувном складе на улице Новая, дом 1А поступила во вторник в 22:00 мск. В 22:15 мск ему был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Спустя почти 30 минут произошло обрушение кровли по всей площади здания. В 00:10 пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 4,5 тыс. кв. метров, а в 01:56 ликвидировать открытое горение.

Тушение пожара осложнялось легкой воспламеняемостью обуви на складе и сильным ветром. Сведения о пострадавших и жертвах в результате пожара не поступали.