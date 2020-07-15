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В Долгопрудном потушили пожар на обувном складе 

ТАСС 2 часа назад
В Долгопрудном потушили пожар на обувном складе
Фото: РИА Новости
Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области удалось полностью потушить почти спустя сутки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.
"В 21:55 объявлена полная ликвидация пожара", — сказала собеседница агентства.
Информация о пожаре на обувном складе на улице Новая, дом 1А поступила во вторник в 22:00 мск. В 22:15 мск ему был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Спустя почти 30 минут произошло обрушение кровли по всей площади здания. В 00:10 пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 4,5 тыс. кв. метров, а в 01:56 ликвидировать открытое горение.
Тушение пожара осложнялось легкой воспламеняемостью обуви на складе и сильным ветром. Сведения о пострадавших и жертвах в результате пожара не поступали.
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