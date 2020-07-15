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В «Белгазпромбанке» арестован счет супруги замглавы Минфина РФ Круглова 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В Белоруссии арестовали счет жены замглавы Минфина РФ
Фото: ТАСС
Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на денежные средства супруги заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова, хранящиеся на счете в "Белгазпромбанке", в размере €3 млн Об этом заявил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев.
"В настоящее время в ОАО "Белгазпромбанк" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 млн евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест", — сказал Дягилев в эфире телеканала "Беларусь 1".
По словам представителя КГК, "для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности через Генеральную прокуратуру Республики Беларусь в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения об оказании правовой помощи".
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Происшествия , Андрей Круглов , Минфин
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