В Белоруссии арестовали счет жены замглавы Минфина РФ

Все новости на карте

Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на денежные средства супруги заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова , хранящиеся на счете в "Белгазпромбанке", в размере €3 млн Об этом заявил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев.

"В настоящее время в ОАО "Белгазпромбанк" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 млн евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест", — сказал Дягилев в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам представителя КГК, "для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности через Генеральную прокуратуру Республики Беларусь в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения об оказании правовой помощи".