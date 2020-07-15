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В Москве женщина не пережила липосакцию 

Павел Тиунов 40 минут назад
Москвичка умерла во время пластической операции
Фото: РИА Новости
Пациентка клиники пластической хирургии, которая расположена в центре столицы, скончалась во время операции, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным журналистов, инцидент произошел в медицинском центре доктора Пенаева. К медикам обратилась 35-летняя женщина, которая в качестве борьбы с лишним весом выбрала липосакцию. Во время операции у пациентки остановилось сердце, врачи констатировали наступление у нее клинической смерти.
В клинику вызвали «скорую помощь», сотрудники которой, однако, помочь женщине не смогли. Она скончалась. В настоящее время правоохранители по факту происшествия проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили о смерти пластического хирурга из Краснодара Алены Верди, которую прозвали «Доктором Франкенштейном» за уродование пациенток. Отмечается, что 38-летняя женщина, которая проходила обвиняемой по уголовному делу, перед смертью смешала солидную долю алкоголя с запрещенными препаратами.
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Происшествия , Москва
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