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«Чудовище без совести»: кого Соколов обвинил в убийстве 

Газета.Ru 3 часа назад
«Чудовище без совести»: кого Соколов обвинил в убийстве
Фото: РИА Новости
Режиссер Евгений Понасенков ответил на обвинения, которые выдвинул в его адрес экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, и объяснил, почему последнего нельзя считать историком вопреки растиражированному мнению СМИ. Он заявил, что бывший преподаватель вуза не имел ни одного научного достижения, а сейчас подозреваемый в убийстве аспирантки экс-преподаватель обвиняет его и пытается переложить ответственность исключительно для того, чтобы оттянуть решение суда.
Историк, режиссер Евгений Понасенков назвал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова «чудовищем без совести» и заявил, что тот никогда не являлся историком и научным деятелем. Как объяснил Понасенков «Газете.Ru», оба эти статуса экс-доценту пытается присвоить бывшее руководство, которому нужно оправдывать тот факт, что убийца преподавал в СПбГУ.
«Большая ошибка называть его историком — он реконструктор и занимался только унифармологией, которая не имеет ничего общего с историей. СМИ и суд сознательно вводят в заблуждение — это делает его бывшее руководство, собутыльники, защита, — заявил он.
— Никаких научных достижений у него нет, монографий также нет. Как он был доцентом при таких условиях, тоже большой вопрос к его руководству. Они сейчас пытаются оправдать свою шкуру, потому что им нужно доказать, что у них работал не какой-то ряженный психопат и маньяк, а историк».
Как подчеркнул Понасенков, убийство Анастасии Ещенко Соколов совершил практически сразу после того, как проиграл ему суд, в котором решался вопрос о том, кому принадлежит интеллектуальная собственность на определенные исторические концепции.
«Я выиграл у него суд 29 октября минувшего года, а 7 числа он убил Ещенко. Закрадывается мысль — если каждый, кто будет красть научные концепции, будет потом проигрывать суд и убивать сожительницу, у нас может просто не остаться сожительниц», — подчеркнул собеседник издания.
Историк также ответил на обвинения, которые Соколов выдвинул в ходе последнего судебного заседания — по словам экс-доцента, виноват в совершенном им преступлении на самом деле его научный оппонент Понасенков, который оказал на доцента «психотравмирующее воздействие».
«Это обрушилось на меня и Анастасию с начала 2018 года и стало причиной всех этих страшных событий: Понасенков и преступная группа начали травлю мою, организовали провокации на моих лекциях, неоднократно расписывали мою парадную оскорбительными надписями. Они взламывали электронную почту Анастасии. Они угрожали нам, мне — мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», — заявил Соколов.
Тем не менее, сам Евгений Понасенков «Газете.Ru» придерживается другого мнения относительно происходящих событий.
«Это чудовище без совести и чести. Олег, который украл мои научные концепции, до такой степени обнаглел, что убил человека, а потом стал обвинять всех вокруг — то Ещенко сама его довела, а теперь переключился на меня. Видимо, понял, что прошлая версия судью не впечатлила. Для него ведь главное сейчас как можно дольше оттягивать решение судьи. Состояние аффекта уже не помогло, теперь он будет пытаться отбиться иначе — завтра, может, вообще Бисмарка обвинит», — подчеркнул историк.
Изначально о конфликте между историком Соколовым и публицистом Евгением Понасенковым СМИ сообщили в 2018 году. Тогда Понасенков обвинил Соколова в плагиате — по его словам, экс-доцент СПбГУ заимствовал концепции из его монографии «Первая научная история войны 1812 года» и при этом не делал ссылок.
Соколов, в свою очередь, публично называл труд Понасенкова «не научным». По его словам, автор не является ученым-историком, а его произведение «не заслуживает доверия со стороны читателей, так как он непосредственно не изучал источники, на которые ссылается».
Ситуация послужила поводом для судебного разбирательства — Понасенков подал к Соколову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, по решению суда его требования были частично удовлетворены.
Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следователей, 7 ноября 2019 года он четыре раза выстрелил в спящую девушку, после чего расчленил ее тело и попытался выбросить в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
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Происшествия , Статьи , Евгений Понасенков , Олег Соколов , Газета.Ru
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