Сиделка избила 91-летнюю россиянку

В Карачаево-Черкессии сиделка избила 91-летнюю женщину и инсценировала нападение. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

По данным ведомства, утром 14 июля в дежурную часть поступило обращение о том, что в одном из домов в станице Зеленчукской разбито окно, а в доме лежит пожилая женщина. Позднее россиянку госпитализировали в больницу, у нее обнаружили ушибы на голове.

Полиция сняла на месте происшествия отпечатки пальцев рук, собрала куски ткани и обнаружила тяпку с вкраплениями стекла на рукоятке. По горячим следам сотрудники ведомства установили, что потерпевшую избила 68-летняя местная жительница, которая была ее сиделкой.

Подозреваемая пояснила, что она поругалась с подопечной, после чего решила скрыть последствия ссоры, разбив оконное стекло и устроив беспорядок — так она пыталась инсценировать нападение на хозяйку дома. Женщина дала признательные показания. МВД проводит проверку.