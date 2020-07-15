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Расчленивший любовницу историк Соколов возмутился сравнением с Наполеоном 

Lenta.ru 1 час назад
Историк Соколов возмутился сравнением с Наполеоном
Фото: Lenta.ru
В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов возмутился сравнением с Наполеоном Бонапартом, который был предметом его научных интересов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Подсудимый, выступая на процессе, заявил, что его выставляют сумасшедшим, но на самом деле он — «историк, который проникает глубоко в сюжет». Соколов указал, что полностью посвятил себя изучению Наполеона, но он не такой, как Бонапарт.
Обвинения в жестоком избиении другой молодой сожительницы в 2008 году Соколов назвал клеветой.
Ранее 15 июля сообщалось, что обвиняемый в убийстве любовницы историк заявил в суде, что совершил преступление из-за травли со стороны научного оппонента Евгения Понасенкова, известного как Маэстро.
Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.
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Комментарии 1
Происшествия , Евгений Понасенков , Олег Соколов , Санкт-Петербург
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