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Трактор упал в Москва-реку на Воробьёвых горах 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Трактор упал в Москву-реку
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авария с участием трактора произошла на набережной Москва-реки в столице. В результате ДТП машина оказалась в воде.
О происшествии сообщил Telegram-канал «Что там в Москве?».
По данным «Москва.ру», транспортное средство двигалось по дорожке, врезалось в ограду и пробило её. Свидетели сообщили, что водитель выбрался из трактора и выплыл на берег.
Ранее NEWS.ru писал, что в результате ДТП на севере Москвы пострадали три девушки. Две иномарки сначала столкнулись между собой, а затем обе врезались в столб. Три пострадавшие находились в одном автомобиле. Их состояние медики оценивают как тяжёлое.
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Происшествия , Москва
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