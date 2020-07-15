Трактор упал в Москву-реку

Авария с участием трактора произошла на набережной Москва-реки в столице. В результате ДТП машина оказалась в воде.

О происшествии сообщил Telegram-канал «Что там в Москве ?».

По данным «Москва.ру», транспортное средство двигалось по дорожке, врезалось в ограду и пробило её. Свидетели сообщили, что водитель выбрался из трактора и выплыл на берег.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате ДТП на севере Москвы пострадали три девушки. Две иномарки сначала столкнулись между собой, а затем обе врезались в столб. Три пострадавшие находились в одном автомобиле. Их состояние медики оценивают как тяжёлое.