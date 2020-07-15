Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиненных в торговле младенцами российских гинекологов арестовали 

Lenta.ru и ещё 13 30 минут назад
Обвиненных в торговле младенцами гинекологов арестовали
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО врачей-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами. Об этом сообщает ТАСС.
Всем четырем арестованным предъявили обвинения в торговле людьми, повлекшей по неосторожности смерть, причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы.
Таким образом, Артур Ашитков, Юлианна Иванова, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова пробудут под арестом до 14 сентября.. 23 июня полицейские приехали по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. В квартире дома на Аргуновской улице они нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.
По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей не успели вывезти в Китай из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По факту обнаружения младенцев было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
Последние новости
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» Путин и Меркель оказались недовольны Украиной Путин и Меркель оказались недовольны Украиной
Комментарии
Происшествия , ФСИН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
01:26
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
Происшествия
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
00:58
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Политика
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
09:36
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение