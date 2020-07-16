Суд решил судьбу Фургала 

Как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на убийство бизнесменов, этапирован в Москву и помещен судом под арест. Защита обжаловала это решение.

«Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласила сегодня решение судья Мосгорсуда.