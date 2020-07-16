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Суд решил судьбу Фургала 

Алиса Селезнёва и ещё 24 12 минут назад
Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу защиты и признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на убийство бизнесменов, этапирован в Москву и помещен судом под арест. Защита обжаловала это решение.
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«Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласила сегодня решение судья Мосгорсуда.
Сам чиновник принял участие в заседании по видеосвязи и в перерыве назвал СИЗО «местом с плохой аурой», а себя — «обезьянкой в клетке». Глава региона также пожаловался, что администрация СИЗО не доставляет ему передачи.
Происшествия , Видео , Криминал , Сергей Фургал , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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