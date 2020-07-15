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СК попросил арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
СК попросил арестовать акушеров за торговлю детьми
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чернышова В. А., Ашиткова Т. В., Ивановой Ю. Ю. и Панаиоти Л. Р.», — передает ТАСС ее слова.
Пресс-секретарь также отметила, что им предъявлено обвинение в торговле людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы.
Ранее СМИ сообщали, что полицейские обнаружили пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы, с ними была няня азиатской внешности, которая не смогла объяснить, чьи это дети.
Позднее после обнаружения младенцев в столице было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».
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Происшествия , Ирина Морозова , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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