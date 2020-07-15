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Публицист Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле 

ТК «Звезда» и ещё 17 1 час назад
Понасенков ответил на обвинения Соколова в травле
Фото: скриншот
По мнению Евгения Понасенкова, ученый преподносит историю их конфликта в выгодном для себя свете.
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что трагедию спровоцировал его недоброжелатель публицист Евгений Понасенков. Якобы тот устраивал травлю Соколова, из-за чего у него случился нервный срыв.
Однако у Понасенкова иной взгляд на этот счет. Он утверждает, что ученый все перевернул.
«Травля началась с его стороны. Я молодой человек без ресурса, а за ним — настоящая армия, СПбГУ, его защищали различные адвокаты. За ним дикие, чудовищные ресурсы», — рассказал Понасенков в беседе «360».
Он также сообщил, что Соколов снимал «хамские ролики» про монографию коллеги и часто подначивал и оскорблял его в Сети.
«Он же начал меня травить. В итоге его судьба так наказала. Он по своей натуре убийца — был осужден за гибель человека в 80-е годы, еще до моего рождения. В 2008 году он уже избивал свою сожительницу. Это матрица поведения, мы должны это понять», — добавил Понасенков.
Олег Соколов был арестован по подозрению в убийстве его возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, осенью 2019 года историк застрелил девушку, а затем попытался избавиться от тела, выбросив останки в реку.
Летом 2020 года в Санкт-Петербургском городском суде огласили переписку между Соколовым и Ещенко. Как заявил прокурор, исходя из этих сообщений следует, что отношения у подсудимого и жертвы были напряженными. В частности, аспирантка проявляла ревность, оскорбляла историка и его детей, говорила о своей ненависти к нему и желала смерти.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Евгений Понасенков , Олег Соколов
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