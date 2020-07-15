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Полицейские в служебной машине изнасиловали россиянку 

Артём Кульша 42 минуты назад
Полицейские изнасиловали россиянку в машине
Фото: ТАСС
Трое полицейских изнасиловали жительницу Екатеринбурга и были лишены за это свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.
В августе 2019 года в районе массива металлических гаражей у одного из зданий на улице Чайковского трое на тот момент сотрудников управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Екатеринбургу в служебном автомобиле совершили ряд преступлений сексуального характера в отношении 22-летней женщины.
Некоторое время спустя они были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Пособничество в изнасиловании» и «Насильственные действия сексуального характера».
Сегодня в СК сообщили, что Ленинский районный суд Екатеринбурга признал полицейских виновными во вменяемых преступлениях и приговорил их в зависимости от роли каждого к лишению свободы на 6-6,5 года в исправительной колонии общего режима.
Также там сообщили, что полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд вышестоящих по отношению к ним должностных лиц полиции понесли дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.
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Происшествия , МВД , ФСИН , Екатеринбург
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