Полицейские изнасиловали россиянку в машине

Трое полицейских изнасиловали жительницу Екатеринбурга и были лишены за это свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

В августе 2019 года в районе массива металлических гаражей у одного из зданий на улице Чайковского трое на тот момент сотрудников управления Министерства внутренних дел ( МВД ) России по Екатеринбургу в служебном автомобиле совершили ряд преступлений сексуального характера в отношении 22-летней женщины.

Некоторое время спустя они были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование», «Пособничество в изнасиловании» и «Насильственные действия сексуального характера».

Сегодня в СК сообщили, что Ленинский районный суд Екатеринбурга признал полицейских виновными во вменяемых преступлениях и приговорил их в зависимости от роли каждого к лишению свободы на 6-6,5 года в исправительной колонии общего режима

Также там сообщили, что полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд вышестоящих по отношению к ним должностных лиц полиции понесли дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения.