Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео 

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Чехии. В результате инцидента, произошедшего под Прагой, 60 человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В пассажирском поезде в момент столкновения находилось примерно сто человек.
Как сообщили в Чешской железнодорожной инспекции, авария произошла возле станции Чески-Брод, расположенной к востоку от столицы. Пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой состав. Сейчас железнодорожное движение перекрыто. Причины случившегося устанавливаются.