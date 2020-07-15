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Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Чехии. В результате инцидента, произошедшего под Прагой, 60 человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В пассажирском поезде в момент столкновения находилось примерно сто человек.
Как сообщили в Чешской железнодорожной инспекции, авария произошла возле станции Чески-Брод, расположенной к востоку от столицы. Пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой состав. Сейчас железнодорожное движение перекрыто. Причины случившегося устанавливаются.
Происшествия , Видео , В мире , Прага , Чехия
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