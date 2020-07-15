Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео 

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Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Чехии . В результате инцидента, произошедшего под Прагой , 60 человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В пассажирском поезде в момент столкновения находилось примерно сто человек.

Как сообщили в Чешской железнодорожной инспекции, авария произошла возле станции Чески-Брод, расположенной к востоку от столицы. Пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой состав. Сейчас железнодорожное движение перекрыто. Причины случившегося устанавливаются.