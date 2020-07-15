Бандиты заставили россиян рыть себе могилы 

Пятеро мошенников и вымогателей были задержаны в Бердске . Об этом сообщает пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Новосибирской области.

По версии следствия, пятеро местных жителей обманом или угрозами заставляли людей брать в кредит деньги и дорогостоящую технику и передавать им, обещая погасить займ, но не делая этого. Автомобили некоторых жертв подозреваемые отняли и сдали в ломбард, многим жертвам угрожали физической расправой, некоторых вывозили в лес и заставляли копать себе могилы.

В ходе обысков у них были изъяты 19 паспортов гражданина России, 18 банковских карт, мобильные телефоны, ноутбуки, сим— и флеш-карты, кастет, пневматический пистолет, четыре залоговых билета, 12 долговых расписок и тетради с записями черной бухгалтерии. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Вымогательство».