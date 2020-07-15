Живого пациента отказались выпускать из морга

Пациент колумбийской больницы, признанный медиками мертвым, внезапно «ожил» в морге, сообщает издание El Nacional . В том, что мужчина жив, врачам пришлось доказывать его дочери.

Инцидент произошёл в больнице города Синселехо. Несколько дней назад медики госпитализировали 67-летнего Хуана Хосе Муноса Ромеро, у которого было диагностировано повышенное артериальное давление. Впоследствии родственникам пациента сообщили, что он скончался. Тело умершего поместили в морг.

Дочь Ромеро не поверила словам врачей. Она скрытно пробралась в помещение морга, где обнаружила своего родителя дышащим с открытыми глазами. Медики заверили женщину, что ничего удивительного нет: мол, это обычная реакция организма на смерть. Однако она настояла на переводе отца в другую клинику, где он сегодня лечится, в том числе от ишемии, которую "заработал" во время пребывания в морге.

В апреле, как сообщал «Рамблер», в парагвайской клинике «ожила покойница». Пациентка, поступившая в больницу с повышенным артериальным давлением, по мнению медиков, скончалась от рака яичников. Женщина подала признаки жизни в морге в процессе осмотра тела специалистами.