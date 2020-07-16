В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

Москве умерли еще 13 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умер 4 271 человек, у всех был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике значительно улучшилась. Всего в городе выявлен 231 801 случай заражения, из них 531 — за последние сутки. Выздоровели 168 955 человек. Количество выздоровевших за сутки вновь превысило число новых случаев заражения и составило 1 145 человек. Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая — 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.