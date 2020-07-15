Названо число жертв коронавируса в России

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Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, по стране возросло до 11 770, информирует оперативный штаб.

«За последние сутки подтверждено 156 летальных случаев… За весь период по России умерло 11 770 человек», — говорится в сообщении.

Накануне в России скончались 175 заболевших коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, более 23,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что наибольший уровень смертности от COVID-19 в мае зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.