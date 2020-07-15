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Вспышка африканской чумы зафиксирована в России 

Алиса Селезнёва и ещё 1 26 минут назад
В Россию пришел вирус африканской чумы свиней
Фото: РИА Новости
Вирус африканской чумы свиней обнаружен в селах Укыр и Менза Красночикойского района. Об этом говорится в сообщении на официальном портале Забайкальского края.
По данным руководителя Госветслужбы Забайкальского края Андрея Лима, африканская чума свиней в селах была выявлена 14 июля.
Житель Монголии умер от чумы
«Предположительно, вирус занесён из дикой среды. В районе создана комиссия по ликвидации заболевания, на месте работают специалисты ветеринарной службы. В районе вводятся карантинные мероприятия», — пояснил он.
Лим также заверил, что ущерб владельцам хозяйств будет возмещен в полном объеме.
«Рамблер» писал, что ранее из-за обнаружения очага африканской чумы свиней был введен карантин в Кировском районе Приморья. АЧС не представляет опасности для человека, однако наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству, так как болезнь не лечится, и остановить ее распространение можно только введением жестких карантинных мер.
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