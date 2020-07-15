Российский школьник погиб при попытке сделать селфи 

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Ленинградской области школьник попытался сделать селфи над железнодорожными путями, но не удержался и упал с высоты 6,5 метров. Об этом сообщает НТВ.

Очевидцы рассказали телеканалу, что перед падением ребенок повис, держась одной рукой за металлическую конструкцию.

По данным ведомства, одиннадцатилетний мальчик забрался на техническую лестницу теплотрассы, проходящей над железнодорожными путями ст. Тихвин и сорвался вниз с высоты 6,5 метров.

«Ребенок, получивший травмы при падении, был госпитализирован, но, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался», — пояснили в следкоме.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Рамблер» писал, что ранее при попытке сделать селфи в Красноярском крае погибла туристка. Она оступилась на смотровой площадке в Курагинском районе и упала с высоты 50 метров.