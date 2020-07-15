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Российский школьник погиб при попытке сделать селфи 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Российский школьник погиб при попытке сделать селфи
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области школьник попытался сделать селфи над железнодорожными путями, но не удержался и упал с высоты 6,5 метров. Об этом сообщает НТВ.
Очевидцы рассказали телеканалу, что перед падением ребенок повис, держась одной рукой за металлическую конструкцию.
Трагедия произошла вечером 13 июля, уточнило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, одиннадцатилетний мальчик забрался на техническую лестницу теплотрассы, проходящей над железнодорожными путями ст. Тихвин и сорвался вниз с высоты 6,5 метров.
«Ребенок, получивший травмы при падении, был госпитализирован, но, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался», — пояснили в следкоме.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«Рамблер» писал, что ранее при попытке сделать селфи в Красноярском крае погибла туристка. Она оступилась на смотровой площадке в Курагинском районе и упала с высоты 50 метров.
Комментарии
Происшествия , СКР , Ленинградская область
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