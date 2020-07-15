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Появилось видео подробностей убийства профессора 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Воронеже произошло убийство профессора университета доктора химических наук Вячеслава Кузнецова. Преступление произошло в квартире самого профессора. В убийстве обвиняют одного из аспирантов Кузнецова и его друга. По версии следствия, молодые люди убили профессора во время визита к нему домой. После того, как жертва убийц открыл входную дверь, ему заткнули рот и нос тряпкой с нанесенным на нее химическим составом. Кузнецов быстро потерял сознание. Злоумышленники воспользовались телефоном и компьютером профессора, чтобы перевести себе с его счета около 2 миллионов рублей. Поняв, что Кузнецов не подает признаков жизни, молодые люди расчленили его тело и попытались растворить его в кислоте.
Происшествия , Видео , Вячеслав Кузнецов
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