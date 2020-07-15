Жительница Москвы Нина Расходчикова выпрыгнула со второго этажа своей квартиры, чтобы спастись от насилия собственного мужа. По словам потерпевшей, ее супруг сначала устроил романтический ужин, а затем пытался влить в горло Расходчиковой уксус и давил на шею. Женщина сильно испугалась, вырвалась из рук мужа и выпрыгнула в окно. Сейчас она находится в больнице с диагностированным переломом позвоночника, травмой ступни и разбитая голова. Причиной бытового конфликта стал предстоящий развод супругов. Мужчина, по словам пострадавшей, не хотел делить квартиру и машину. Расходчикова написала заявление в полицию и опубликовала видео из больницы.
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
Происшествия , Видео , Москва
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