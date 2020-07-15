У Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН

"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в 00.21 (16.21 мск вторника) у южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 43.8 градуса северной широты и 147.3 восточной долготы — в 116 километрах восточнее Южно-Курильска на Кунашире. Очаг располагался на глубине 183 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По словам сейсмолога, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Южно-Курильска, города Курильска и села Крабозаводского на острове Итуруп, а в селе Малокурильское на острове Шикотан — в 4 балла. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.