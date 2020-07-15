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Видевший военные самолеты свидетель крушения MH17 заявил, что готов дать показания в суде 

ТАСС и ещё 4 5 часов назад
Свидетель по делу крушения MH17 сделал заявление
Фото: Reuters
Свидетель по имени Артем Трясков, видевший военные самолеты в небе в день крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, заявил, что готов дать показания в суде под присягой. Интервью с ним опубликовала во вторник вечером в YouTube платформа для независимых журналистов Bonanza Media.
"Да, конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Яны Ерлашовой. Трясков также подчеркнул, что готов дать показания официальным лицам, ведущим расследование.
Кроме того, очевидец рассказал о том, как с ним пытались связаться представители платформы Bellingcat.
"Все — неправда, — отметил он. — Написал [в одной из социальных сетей] какой-то непонятный человек. Зашел к нему на страницу, а у него на странице написано, что станица несколько раз удалялась, восстанавливалась. Ни одной фотографии. Пишет, что он журналист. Но мало ли кто он такой. Конечно, я ему напишу, что ничего не видел и ничего не знаю.
Может, это какой-то сбушник (сотрудник Службы безопасности Украины — прим. ТАСС)". В таком случае Трясков сказал, что у него были бы все основания опасаться за свою жизнь — за то, что он "просто вышел не вовремя из дома, посмотрел вверх и увидел два [военных] самолета, которые разлетались в разные стороны". В свою очередь представители Bellingcat, по данным Bonanza Media, трактовали отказ очевидца от общения как ложь о том, что он видел в небе истребители.
Bonanza Media уже не первый раз публикует информацию, которая ставит под сомнение официальную версию крушения рейса MH17, а также объективность международных следователей, ведущих расследование трагедии. Так, в начале июня платформа опубликовала интервью с другими очевидцами, подтверждающими наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, а до этого — документы, свидетельствующие о том, что следователи всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
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Происшествия , Катастрофы , Boeing , СБУ , ИТАР-ТАСС , Bellingcat
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