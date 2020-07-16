Из московского офиса похитили более 8 млн рублей

России. Более 8,6 млн рублей похитил неизвестный из сейфа в офисе на юге Москвы , возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД

По данным главка, в среду в полицию от генерального директора поступило сообщение о краже из организации по адресу: улица Малая Тульская, дом 55, корпус 4. "Установлено, что неизвестный, отжав окно по указанному адресу, проник в офис, расположенный в цокольном помещении офисного здания, неустановленным предметом вскрыл сейф, откуда совершил кражу $115 тыс. и 470 тыс. рублей. Материальный ущерб составил 8 млн 649 тыс. 950 рублей", — сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).