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В Москве из сейфа в офисе похитили более 8,6 млн рублей 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Из московского офиса похитили более 8 млн рублей
Фото: РИА Новости
Более 8,6 млн рублей похитил неизвестный из сейфа в офисе на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По данным главка, в среду в полицию от генерального директора поступило сообщение о краже из организации по адресу: улица Малая Тульская, дом 55, корпус 4. "Установлено, что неизвестный, отжав окно по указанному адресу, проник в офис, расположенный в цокольном помещении офисного здания, неустановленным предметом вскрыл сейф, откуда совершил кражу $115 тыс. и 470 тыс. рублей. Материальный ущерб составил 8 млн 649 тыс. 950 рублей", — сказали в пресс-службе.
Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).
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Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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