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В московские суды поступили дела сестёр Хачатурян 

RT на русском 1 час назад
В московские суды поступили дела сестёр Хачатурян
Фото: ТАСС
Уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службы судов.
Отмечается, что Мосгорсуд будет рассматривать дело в отношении старших сестёр — Ангелины и Крестины, которые обвиняются в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору.
При этом младшая сестра Мария будет участвовать в слушании в Бутырском суде Москвы. Отмечается, что суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении неё принудительной меры медицинского характера.
Накануне Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян.
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.
В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.
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