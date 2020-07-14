В московские суды поступили дела сестёр Хачатурян 

Уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службы судов.

Отмечается, что Мосгорсуд будет рассматривать дело в отношении старших сестёр — Ангелины и Крестины, которые обвиняются в убийстве отца группой лиц по предварительному сговору.

При этом младшая сестра Мария будет участвовать в слушании в Бутырском суде Москвы. Отмечается, что суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении неё принудительной меры медицинского характера.

Накануне Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.

В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.