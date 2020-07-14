Адвокат назвал сроки вынесения приговора Ефремову 

Приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП может быть вынесен через два месяца. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в результате аварии Сергея Захарова.

Он пояснил, что обе стороны получили материалы дела. Оно будет передано в суд для рассмотрения по существу после того, как прокурор «даст добро».

Пресненский суд в течение ближайших недель назначит первое заседание. Где-то в первой декаде августа будет заседание. Ну и дальше в зависимости от занятости судейской будет установлен календарь. Я думаю, что в течение двух месяцев мы выйдем на приговор, — сказал юрист в эфире радиостанции «Москва FM».

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, который работал в службе доставки еды. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее NEWS.ru писал, что Добровинский собирается ходатайствовать о приобщении к делу видеоролик, на котором Ефремов предлагает взятку инспектору ДПС сразу после аварии. Адвокат артиста, в свою очередь, называет запись фейковой и предполагает, что она является монтажом.

В полиции заявили, что в протоколе, составленном инспектором, нет упоминания о попытке дачи Ефремовым взятки. При этом там подтвердили подлинность видеозаписи. Предполагается, что актёр плохо осознавал произошедшее, был уверен в несерьёзности аварии и надеялся отделаться штрафом, обещая заплатить его позднее.